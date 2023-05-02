Парад Победы отменили в Саратове

В Саратове в этом году не будут проводить Парад Победы на 9 мая. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона объянил, что решение о непроведении торжественного прохождения саратовского гарнизона по Театральной площади продиктовано соображениями безопасности участников массовых мероприятий. Также не будет и праздничного салюта. Сэкономленные средства, уточнил господин Бусаргин, пустят на поддержку участников СВО.

«Участников Великой Отечественной войны без поздравлений не оставим. Для них подготовим личные концерты под окнами домов», — заверил Роман Бусаргин.

В прошлом месяце спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев говорил «Ъ», что отмена парада не обсуждается: «Более того, на заседании оргкомитета „Победа“ мы уже обсудили ход подготовки к праздничным торжествам. Все же у нас несколько иная ситуация в регионе, нежели чем у тех субъектов, которые приняли решение об отмене парадов. Считаю правильным и нужным продемонстрировать саратовцам и всему миру потенциал наших войск».

Дарья Васенина