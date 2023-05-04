Астраханский парламент разрешил восстанавливать права дольщиков из казны региона

Депутаты Думы Астраханской области приняли законопроект, который позволит региональным властям восстанавливать права обманутых дольщиков путем выплат из бюджета. Документ внес в парламент губернатор Игорь Бабушкин, сообщает пресс-служба облдумы.

Законодатели намерены рассчитаться со 180 участниками строительства, купившими жилье в объектах, права на которые не перешли ППК «Фонд развития территорий». Власти уточняют, что на указанные процедуры из бюджета потребуется более 300 млн руб. Размер компенсаций будут определять, исходя из сумм, которые потеряли участники строительства, с учетом индекса потребительских цен на товары в Астраханской области (де-факто инфляция).

После заседания профильные чиновники и депутаты встретились с обманутыми дольщиками. Граждан волновал размер выплат. Заместитель председателя правительства области Виктория Гурьянова объяснила, что к каждому случаю подойдут индивидуально. Закон вступит в силу 1 июля этого года.

Дарья Васенина