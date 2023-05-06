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Коммерсантъ FM
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Эвакуация сотрудников ЗАЭС пока не планируется

Запорожская АЭС работает в штатном режиме после объявления эвакуации 18 населенных пунктов региона, в том числе Энергодара, где расположена станция. Переселение сотрудников не планируется, сообщили советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа и член главного совета администрации области Владимир Рогов.

У «Росэнергоатома» нет информации, которая позволила бы конкретизировать «планы и последовательность действий в контексте решения врио главы региона» об эвакуации, отметил представитель структуры «Росатома». Дальнейшие действия будут определяться «объективными изменениями обстановки».

«ЗАЭС работает в штатном режиме, никаких эвакуационных мероприятий, связанных с перемещениями сотрудников, не осуществляется и не планируется. <...> Коллектив станции как работал, так и работает в обычном режиме»,— сказал господин Карчаа ТАСС. По его словам, в прежнем формате на станции работают и эксперты МАГАТЭ.

Информацию по работе станции и экспертов МАГАТЭ подтвердил господин Рогов. «Атомная станция работает в штатном режиме. Речи об эвакуации персонала в данный момент не идет»,— сказал он «РИА Новости».

Господин Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь области накануне, 5 мая. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. Глава региона ожидает контрнаступления Украины в ближайшее время.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев

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