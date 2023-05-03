Главные новости за 3 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Около трех часов ночи в среду, 3 мая, произошел крупный пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. С огнем боролись 252 человека и пять пожарных поездов. Пострадавших в результате ЧП нет. По данным федеральных СМИ, причиной возгорания стала атака беспиолотника.

Во второй половине дня в социальных сетях появились видеокадры предположительно ударов дронов по нефтебазе.

Открытое горение на нефтебазе в поселке Волна ликвидировали только спустя 18 часов после начала пожара.

Пропавший на Кубани аниматор Кирилл Чубко, как и его коллега Татьяна Мастыко, найден мертвым. Позже следователи сообщили о трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров. Одним из них стал бывший главарь банды дорожных грабителей.

ФСБ сообщила о предотвращении серии резонансных терактов в Крыму агентами военной разведки Украины, в том числе покушения на главу республики Сергея Аксенова.

В отношении актера Алексея Панина возбудили уголовное дело после его высказываний, в которых усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту.

Бизнесмен и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил о том, что рассматривает возможность заняться агробизнесом в Северо-Кавказском федеральном округе.

Также Ткачев, который стал новым владельцем курорта «Архыз» оценил капитальные затраты на строительство трассы от курорта до Красной Поляны: они составят 92 млрд руб. в ценах 2021 года.

Закрытым аэропортам юга России, в том числе в Краснодарском крае, сократили субсидии втрое. Сумма выделенных средств из резервного фонда правительства в первом квартале 2023 года составила около 2,5 млрд руб.

Краснодарский край в 2023 году попал на первое место в рейтинге регионов с самым дорогим летним отдыхом в санаториях. Стоимость места в номере категории люкс в летний сезон составляет здесь 8,2 тыс. руб. в сутки.

Футбольный клуб «Краснодар» по пенальти смог обыграть тольяттинский «Акрон» в первом финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу.

В Краснодарском крае в ближайшие два дня температура воздуха достигнет 26 градусов.

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