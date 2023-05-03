«Краснодар» по пенальти обыграл «Акрон» в финале Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» по пенальти смог обыграть тольяттинский «Акрон» в первом финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Основное время команды завершили безголевой ничьей. В серии пенальти краснодарцы смогли забить четыре мяча в ворота соперника из пяти возможных. Голами отметились Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Ильзат Ахметов и Жоау Баши. «Акрон» лишь дважды смог отметиться взятием ворот Матвея Сафонова.

Для «Краснодара» это уже третья подряд победа по пенальти в рамках Пути регионов. Ранее таким же образом клуб из столицы Кубани смог обыграть «Ростов» и «Крылья Советов».

За право игры в Суперфинале Кубка России «быки» сразятся с екатеринбургским «Уралом». Дата матча пока не определена.

Александр Орлов

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