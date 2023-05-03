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Александр Ткачев оценил строительство трассы Архыз — Сочи в 92 млрд рублей

Капитальные затраты на строительство трассы от курорта «Архыз» до Красной Поляны составят 92 млрд руб. в ценах 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление инвестора «Архыза», бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева на совещании правительственной комиссии по развитию СКФО под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Кавказской инвестиционной выставке.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Ткачева, трасса в три раза увеличит туристический поток на Кавказ — до 10 млн туристов в год — и станет драйвером экономического развития округа. Проект будет способствовать росту товарооборота и туристического потока.

Также Александр Ткачев напомнил, что в развитие «Архыза» до 2030 года планируется инвестировать 40 млрд руб. В два раза, до 57 км, будет увеличена протяженность лыжных трасс, в четыре раза, до 8 тыс., вырастет номерной фонд курорта. Планируется создать инфраструктуру для летнего отдыха, в том числе 65 км пешеходных троп к водопадам и горным долинам.

Как подчеркнул инвестор, Архыз станет федеральным курортом номер один в России благодаря климату, рельефу и инфраструктуре.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии перешел под управление ООО «Горные вершины», которое СМИ связывают с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Об этом сообщала пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«С момента открытия на курорте было создано более 2,1 тыс. мест размещения. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд руб. в территорию, было создано и сохранено более тысячи рабочих мест. Очевидно, что курорт состоялся и готов к дальнейшему развитию на частные инвестиции»,— отмечал ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Андрей Пугачев

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