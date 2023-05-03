Против актера Алексея Панина возбудили дело за оправдание теракта на Крымском мосту

В отношении актера Алексея Панина возбудили уголовное дело после его высказываний, в которых усмотрели оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму или публичное оправдание терроризма).

По данным Telegram-канала Mash, дело связано с публикацией актера в соцсетях в день взрыва на мосту, в котором он написал, что «не может скрыть радости» от произошедшего. В соцсетях сообщают об обысках в доме фигуранта.

Алексей Панин — российский актер театра и кино. Известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу «Солдаты». С 2020 года проживает в Испании. В России актер неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. С начала спецоперации Алексей Панин публично критиковал действия российских властей на Украине.

Анастасия Донскова

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