Пропавший на Кубани аниматор найден мертвым

Кирилл Чубко найден мертвым. Тело 37-летнего аниматора обнаружено с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://vk.com / richik85 Фото: https://vk.com / richik85

В свою очередь тело 19-летней Татьяны Мастыко на данный момент не найдено. Место сокрытия устанавливается.

Напомним, в Краснодаре задержали троих подозреваемых в убийстве аниматоров в Выселковском районе. По версии следствия, 30-, 31- и 45-летний подозреваемые напали на потерпевших на автотрассе, после чего забрали наличные средства и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. руб. После этого, чтобы скрыть следы преступления,— сожгли автомобиль.

Олег Исаев

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