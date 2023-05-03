На нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали открытый огонь

Открытое горение на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района ликвидировали в 20:15. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило дежурному 3 мая в 03:05.

«Пожарные мгновенно отреагировали на возгорание резервуара с нефтью, которому был присвоен высший ранг пожара»,— говорится в сообщении.

По прибытии пожарные установили, что огонь распространился на площади свыше 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации привлекли 252 человека и 55 единиц спецтехники.

Возгорание в резервуаре с нефтепродуктами, по данным экстренных служб, произошло в результате атаки беспилотника. Видео с происшествием распространилось в социальных сетях.

Анастасия Донскова

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