Закрытым аэропортам Кубани сократили субсидии в три раза в 2023 году

Закрытым аэропортам юга России, в том числе в Краснодарском крае, сократили субсидии втрое. Сумма выделенных средств из резервного фонда правительства в первом квартале 2023 года составила около 2,5 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2022 году на поддержку 11 аэропортов, закрытых после начала СВО, направили около 7,5 млрд руб. Причиной снижения финансирования называется неполное использование выделенных раннее средств.

С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов ЮФО, в частности в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Ростов-на-Дону.

Олег Исаев

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