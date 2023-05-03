В Краснодарском крае задержали трех подозреваемых по делу об убийстве аниматоров

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР при оперативной поддержке сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД задержали троих подозреваемых по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 28 апреля 2023 года трое мужчин заметили на трассе около станицы Березанской Выселковского района припаркоавнный на обочине автомобиль, в котором находились 19-летняя девушка и 37-летний мужчина. Злоумышленники напали на потерпевших, похитив наличные средства и банковские карты, с которых сняли 180 тыс. руб.

После этого грабители совершили убийство мужчины и девушки. Чтобы замести следы преступлений, подозреваемые спрятали тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Ход расследования находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Олег Исаев

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