На Кубани к выходным воздух прогреется до 26 градусов

В Краснодарском крае в ближайшие два дня температура воздуха достигнет 26 градусов. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

По данным метеорологов, 4 мая в крае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Скорость ветра северо-западного направления будет достигать 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов, днем — от 19 до 24 градусов.

На Черноморском побережье без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 22 градусов.

В Краснодаре ночью и утром в низинах туман. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

Анастасия Донскова

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