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Коммерсантъ FM
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Пригожин и Рогов сообщили о возможном начале контрнаступления ВСУ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сейчас идет наступление на город Орехов, но какова цель этого наступления — разведка боем, попытка прорыва или полномасштабное наступление — говорить рано.

«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка… В данный момент бой в самом разгаре»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале.

«Что это — разведка боем, попытка прорыва или так долго ожидаемое полномасштабное наступление, — говорить рано»,— отметил он.

Говоря о ситуации в Бахмуте, господин Пригожин сказал: «ВСУ начало свое контрнаступление. Люди у них и снаряды — в безлимите! Министерство обороны боеприпасы артиллерийские нам не выдает! У нас имеется запас на несколько дней. Никакой реакции со стороны околовоенных чиновников не произошло. Они игнорируются любые вопросы от ЧВК "Вагнер"» (цитата по пресс-службе Евгения Пригожина).

Ранее сегодня, 3 мая, основатель ЧВК заявил, что видит активизацию ВСУ на фронте. По его оценке, это свидетельствует о начале анонсированного ранее контрнаступления. 2 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна почти готова к контрнаступлению. Вашингтон ожидает, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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