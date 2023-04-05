Запчасти зайдут на второй круг

Центробанк решил допустить использование подержанных запчастей при ремонте машин по ОСАГО. Год назад регулятор был против такой идеи. Для ее осуществления должны быть разработаны гарантии безопасности таких деталей, уточнил представитель ЦБ в ходе совещания в Совете федерации. Аналогичной позиции придерживается и Минфин. Из-за проблем с поставками оригинальных запчастей страховщики уже год просят власти разрешить им использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО. Собеседники “Ъ FM” уверены, что это позволит вовремя восстанавливать автомобили, а также уменьшит стоимость полисов. Но некоторые эксперты опасаются, что это снизит безопасность дорожного движения. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще в апреле 2022 года Центробанк выступал категорически против использования б/у запчастей при ремонте по ОСАГО. Регулятор объяснял это тем, что подобные меры потребуют серьезных изменений в законодательстве. Хотя страховщики много раз просили ЦБ пересмотреть свою позицию. Из-за начала боевых действий на Украине завозить новые оригинальные запчасти стало очень сложно, что привело к росту цен на 30% и даже 50%. А сроки поставок растянулись до нескольких месяцев.

В таких условиях вовремя ремонтировать машины по ОСАГО почти невозможно, говорили страховщики. И в итоге сейчас ЦБ смягчил свою позицию. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин не видит в этом ничего хорошего:

«Никакого законодательства, связанного с оборотом таких запчастей, просто нет. В техрегламенте написано, что бывшие в употреблении детали не подлежат сертификации, на этом все. Сейчас формулировка позволяет ставить использовавшиеся ранее тормозные колодки, что является, конечно, неприемлемым. Законодательство никак не регламентирует, откуда разборки берут запчасти. Однако все прекрасно понимают, что детали снимают и с угнанных машин.

В такой конфигурации система ОСАГО станет инструментом легализации преступных доходов от продажи украденных авто».

Но в Центробанке и Минфине настаивают, что если и вводить послабления, то только при наличии гарантий безопасности подержанных запчастей. Кроме того, еще и Минтранс должен пересмотреть нормы безопасности дорожного движения. Хотя бы в части допуска к использованию, например, восстановленных фар или кузовных элементов, но о тормозных колодках речи не идет, отметили в Минфине. И это вполне логично, говорит замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Речь идет именно о тех деталях, которые могут быть легко восстановлены или не пострадали в ДТП. Это элементы кузова, остекление, кресло, руль, фары — все, что не влияет на безопасность движения и сохраняет свои потребительские свойства.

Уже сейчас в стране есть немало предпринимателей, которые организовали сбор, хранение, обработку и восстановление б/у запчастей практически в промышленных масштабах».

В итоге это еще и приведет к снижению стоимости полисов ОСАГО, уверяют страховщики, поскольку сейчас тарифы формируются исходя из дорогих параллельно импортированных деталей. А по оценкам Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сейчас по некоторым маркам запасы запчастей не превышают 50%. Особенно это касается комплектующих для европейских машин. Поэтому при использовании старых запчастей клиент получит возможность, по сути, ставить оригинальные детали, а гарантию качества обеспечат сами страховщики, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

«Сервис, проводящий работу, дает гарантию минимум шесть месяцев на, например, окрашенное крыло, если слезло покрытие или началось гниение. При механическом повреждении клиент может обратиться в страховую компанию, и если у него было направление на ремонт, то страховщик либо возместит переделку, либо выдаст новое в другую мастерскую».

Использовать б/у запчасти при ремонте по ОСАГО можно уже сейчас, но только при согласии самого автовладельца. Поэтому речь идет лишь о легализации действующей нормы, говорят собеседники “Ъ FM”. Однако процесс может сильно затянуться. Предыдущий пакет поправок в техрегламент власти рассматривают уже несколько лет.

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