Путин направил соболезнования семье Юдашкина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина. Модельер умер вчера, 2 мая, в возрасте 59 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Юдашкин (слева) и президент России Владимир Путин в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентин Юдашкин (слева) и президент России Владимир Путин в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин назвал его «блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком». «Он никогда не шел проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу»,— приводит его слова пресс-служба Кремля.

Причина смерти официально не называлась. В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове, с тех пор он проходил лечение. Прощание с ним состоится в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.

Фотогалерея Каким был Валентин Юдашкин Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»

На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Фото: Reuters В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»

На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа) в 2004 году Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов / купить фото В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось

На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney

На фото: мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Супруга кутюрье Марина является одним из менеджеров дома моды Юдашкина

На фото слева направо: министр культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов

На фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года

На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова / купить фото Следующая фотография 1 / 18 Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»

На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Фото: Reuters В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»

На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа) в 2004 году Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов / купить фото В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось

На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney

На фото: мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Супруга кутюрье Марина является одним из менеджеров дома моды Юдашкина

На фото слева направо: министр культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов

На фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года

На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова / купить фото Смотреть

О творческом пути модельера — в материале «Ъ» «Портной-солнце».