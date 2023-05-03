Путин направил соболезнования семье Юдашкина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Юдашкина. Модельер умер вчера, 2 мая, в возрасте 59 лет.
Валентин Юдашкин (слева) и президент России Владимир Путин в 2019 году
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Господин Путин назвал его «блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком». «Он никогда не шел проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу»,— приводит его слова пресс-служба Кремля.
Причина смерти официально не называлась. В 2016 году у кутюрье нашли рак почки, а затем метастазы в голове, с тех пор он проходил лечение. Прощание с ним состоится в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.
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Каким был Валентин Юдашкин
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