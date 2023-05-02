Reuters: 3 мая пройдут переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон

Переговоры по зерновой сделке при посредничестве ООН планируются завтра, 3 мая, сообщил Reuters неназванный высокопоставленный украинский источник. По его словам, в обсуждении будут участвовать все стороны.

«Переговоры запланированы на завтра. Все стороны (примут участие.— "Ъ")… надеюсь, будут результаты»,— заявил собеседник агентства. Какие-либо подробности о месте встречи и ее конкретных участниках он не привел.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 28 апреля ООН направила РФ, Украине и Турции «дорожные карты» по продлению «зерновой сделки».

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».