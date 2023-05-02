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Коммерсантъ FM
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ФНС приостановила операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой

По решению Федеральной налоговой службы (ФНС) операции по счетам двух компаний, гендиректором которых является блогер Оксана Самойлова, приостановлены. Речь идет о предприятиях ООО «Фэмэли Фест» и ООО «Айэмспэшел». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы «СПАРК-Интерфакс». Обе компании специализируются на производстве детской одежды.

Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом в 2018 году

Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оксана Самойлова с мужем, рэпером Джиганом в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 2 мая, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что ФНС проводит проверку доходов блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях. В последние месяцы уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов заведены против блогеров Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной и Елены Блиновской. В СКР сообщали, что они дробили свои доходы с помощью сетей подконтрольных ИП, которые использовали упрощенную систему налогообложения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФНС подписалась на блоги».

Милена Костерева

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