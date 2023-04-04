Сергей Юран будет тянуть «Нижний» наверх

В футбольном клубе «Пари Нижний Новгород» произошла кадровая перестановка. Главным тренером стал Сергей Юран вместо Артема Горлова, контракт с которым был расторгнут по соглашению сторон. После возобновления чемпионата России нижегородцы проиграли все четыре матча, и теперь новому наставнику предстоит выправлять ситуацию. Сейчас команда находится на 13-м месте, в зоне стыковых матчей за путевку в премьер-лигу на следующий сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Юран, уволенный из «Химок» в начале сезона, получил предложение возглавить «Нижний Новгород» и вернулся в премьер-лигу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Юран, уволенный из «Химок» в начале сезона, получил предложение возглавить «Нижний Новгород» и вернулся в премьер-лигу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перемены в «Нижнем Новгороде» назревали, потому как рискованное приглашение на пост главного тренера молодого, 35-летнего специалиста Артема Горлова, как показала практика, было ошибкой менеджмента клуба. Дела у дебютанта премьер-лиги явно не заладились, и команда под его руководством практически сразу вошла в крутое пике. «Звезду» из второй лиги нижегородцы в Кубке России еще обыграли, но потом последовала серия поражений. Крупно «влетели» «Зениту», два раза подряд уступили «Ростову» — сначала в чемпионате, а затем в Кубке — и выбыли из турнира. Они даже ухитрились получить так называемый технарь в матче национального первенства с «Торпедо», который завершился вничью. В связи с тем, что у «Нижнего» тогда на поле оказался дисквалифицированный футболист, счет 1:1 по регламенту соревнований превратился в 0:3.

В 21-м туре Горлова фактически добил прежний главный тренер волжского клуба Михаил Галактионов, чей «Локомотив» просто разнес все тактические построения и заготовки соперника. В итоге разгром 0:4 и отставка.

Причем так и не удалось понять, почему генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сделал ставку на Горлова и называл его перспективным наставником с современными взглядами на футбол.

Не только результаты, но и игра команды отнюдь не радовала глаз, хотя время на то, чтобы внедрить свои идеи, у Горлова за два с лишним месяца зимних сборов было.

Правда, в турнирной таблице «Нижний» просел некритично. Перед рестартом чемпионата он шел 12-м, а сейчас 13-й с теми же 19 очками. И еще есть запас прочности перед клубами, находящимися в зоне прямого вылета из премьер-лиги. «Торпедо» нижегородцы опережают на девять пунктов, а «Химки» — на шесть. Разве что занимающий 14-е место «Факел» сократил отставание до двух баллов. Вместе с тем располагающиеся на уже безопасной 12-й позиции «Крылья Советов» набрали всего на два очка больше. И очевидно, что самарцы — основные конкуренты «Нижнего Новгорода» в оставшейся части сезона.

Тем не менее Сергей Юран принял команду в непростой ситуации, когда ему особо некогда думать о том, в какой футбол она будет играть, а надо решать конкретную задачу — сохранить прописку в премьер-лиге и избежать стыковых матчей с представителями первого дивизиона.

Впрочем, Юран уже бывал в серьезных переделках и вполне подходит на роль спасателя. Так, в прошлом сезоне он уже спас от вылета «Химки». Возглавив подмосковный клуб перед весенним отрезком чемпионата, когда тот занимал последнюю, 16-ю строчку в таблице, Юран вывел его на итоговое 13-е место. Хотя начали химчане при нем с двух поражений и после 20 туров имели жалкие 14 очков, но выкарабкались и финишировали с 32 баллами.

Да, команде Юрана пришлось тогда участвовать в стыках, и там было тревожно, когда она проиграла первый матч «СКА-Хабаровску». Но дома «Химки» доказали свое превосходство и остались в элите. И в нынешнем чемпионате они бодро стартовали под руководством Юрана, поделив очки с «Зенитом» и победив тот же «Нижний Новгород» с «Торпедо». В четырех турах красно-черные взяли семь баллов, однако затем произошла необъяснимая отставка Юрана, и они резко покатились вниз по наклонной плоскости, да так, что до сих пор остановиться не могут, уволив уже третьего главного тренера за неполный сезон. Ну а Юран теперь будет вытаскивать нижегородцев и, возможно, наконец-то найдет свой клуб, в котором у него получится по-настоящему реализоваться.

Александр Ильин