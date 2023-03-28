Испанец Жозеп Клотет возглавил футбольный клуб «Торпедо»

Жозеп Клотет назначен главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо», сообщила пресс-служба команды. Сроки контракта 45-летнего испанца и другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers / Reuters Фото: Andrew Boyers / Reuters

Клотет до этого тренировал норвежский «Викинг» (в 2012 году), испанскую «Малагу B» (2012–2013), был ассистентом главного тренера клуба «Суонси Сити» (2013–2015), работал в «Лидсе» и «Оксфорд Юнайтед». Также был главным тренером «Бирмингем Сити», а в 2021–2022 годы возглавлял итальянские «Брешиа» и СПАЛ.

22 марта «Торпедо» по соглашению сторон прекратил контракт с тренером Андреем Талалаевым, который возглавлял команду с октября 2022 года. За пять месяцев работы в клубе, который является аутсайдером турнира, 50-летний специалист не сумел добиться перелома в результатах.

Подробности — в материале «Ъ» «Андрея Талалаева торпедировали с должности».

Лаура Кеффер