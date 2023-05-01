Министерство информации Индии осудило публикацию Минобороны Украины с карикатурой на богиню Кали

Старший советник Министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта раскритиковал публикацию Минобороны Украины, которое выложило в Twitter фото с карикатурой на индийскую богиню Кали. Господин Гупта назвал это «нападением на чувства индуистов».

Индийский чиновник выложил скрины сообщения украинского ведомства с двумя фотографиями. На одной запечатлено место взрыва в районе с жилыми домами и поднимающийся оттуда плотный дым (где сделано фото, неизвестно). На второй — коллаж с изображением Кали, у которой вместо подола платья — дымовое кольцо от взрыва с первого фото. Публикация от 30 апреля была подписана «Произведение искусства». На момент написания новости она удалена.

Представитель Министерства информации Индии заявил, что богиня Кали «карикатурно изображена на пропагандистском плакате». Он счел это «нападением на чувства индуистов во всем мире». Он также напомнил свой твит от 25 февраля: «Антииндийская позиция Украины в ООН остается неизменной. Украина продолжает заключать военные сделки с Пакистаном. Украина издевается над богиней Кали так, как никогда не делало ни одно иностранное правительство/страна. Это наглая ненавистническая риторика». Минобороны Украины пока никак не отреагировало на его слова.

В 2023 году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения российской военной операции на Украине. После введения антироссийских санкций со стороны стран Запада Индия увеличила закупки нефти из России. В марте источники Bloomberg сообщали, что Индия решила поддержать ограничение странами Запада цен на российскую нефть, но источники Reuters это не подтвердили. 10 апреля замглавы МИД Украины Эмине Джапарова впервые посетила Индию с начала военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер