Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова впервые посетила Индию с начала спецоперации

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыла в Индию с рабочим визитом, следует из ее сообщения в Twitter. Как отмечает Hindustan times, это первый визит госпожи Джапаровой в Индию с начала специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмине Джапарова и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма

Фото: Страница Эмине Джапаровой в Twitter Эмине Джапарова и замминистра иностранных дел Индии Санджай Верма

Фото: Страница Эмине Джапаровой в Twitter

Согласно информации на сайте украинского МИДа, в ходе визита 10–11 апреля Эмине Джапарова встретится с министром иностранных дел Индии Минакши Лекхи, с его заместителем Санджаем Вермой и заместителем советника премьер-министра по национальной безопасности Викрамом Мисри.

Стороны планируют обсудить усиление двустороннего взаимодействия, возобновление работы межправительственной украинско-индийской комиссии по вопросам торгового, экономического, научного, технического, промышленного и культурного сотрудничества. Как сообщила госпожа Джапарова, в ходе встреч она также призывает индийское правительство поддержать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

В преддверии визита издание The Hindu сообщало, что Эмине Джапарова попросит Индию предоставить Украине гуманитарную помощь и оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры. Также ожидается, что она передаст приглашение премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Киев.

Индия в 2023 году, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения военной операции. После введения антироссийских санкций со стороны стран Запада Индия увеличила закупки нефти из России.

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Лусине Баласян