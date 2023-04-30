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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Азербайджана проведет в США переговоры по мирному соглашению с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Соединенные Штаты на переговоры по проекту мирного соглашения с Арменией, сообщила пресс-служба азербайджанского министерства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отбыл в командировку в Соединенные Штаты Америки. В рамках визита планируется проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией»,— указали в ведомстве.

Накануне, 29 апреля, господин Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы глава Госдепа подчеркнул «важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США» в этих инициативах.

Обстановка в районе границы Азербайджана и Армении вновь обострилась 23 апреля. В тот день Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор. МИД Армении назвал этот шаг «грубым нарушением» трехсторонних соглашений между Москвой, Баку и Ереваном. 26 апреля Минобороны Азербайджана провело на КПП торжественную церемонию поднятия флага. Тогда же Армения направила против Азербайджана иск в Международный суд ООН.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Григорий Лейба

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