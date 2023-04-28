Владимир Зеленский рекомендовал заменить раненых офицеров ВСУ военкомами из тыла

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военных комиссаров будут отправлять на фронт для участия в боевых действиях, а на их место переводить раненых военных. По его словам, такую рекомендацию дал президент страны Владимир Зеленский главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kravchenko / AP Фото: Andrew Kravchenko / AP

«Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения»,— сказал господин Резников в ходе брифинга (цитата по Military Media Center).

Алексей Резников отметил, что власти Украины готовятся провести еще несколько реформ. «Мы уже увеличили количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений»,— указал он в качестве примера.

Глава Минобороны Украины также рассказал о разработке нового проекта по оцифровке документов военнослужащих под названием «Оберег». По его словам, проект будет автоматически учитывать все изменения документов украинских военных, что позволит существенно снизить нагрузку на центры комплектования и социальной поддержки.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева