Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Зеленский рекомендовал заменить раненых офицеров ВСУ военкомами из тыла

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военных комиссаров будут отправлять на фронт для участия в боевых действиях, а на их место переводить раненых военных. По его словам, такую рекомендацию дал президент страны Владимир Зеленский главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Фото: Andrew Kravchenko / AP

«Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения»,— сказал господин Резников в ходе брифинга (цитата по Military Media Center).

Алексей Резников отметил, что власти Украины готовятся провести еще несколько реформ. «Мы уже увеличили количество военно-врачебных комиссий вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений»,— указал он в качестве примера.

Глава Минобороны Украины также рассказал о разработке нового проекта по оцифровке документов военнослужащих под названием «Оберег». По его словам, проект будет автоматически учитывать все изменения документов украинских военных, что позволит существенно снизить нагрузку на центры комплектования и социальной поддержки.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...