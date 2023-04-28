Песков о реализации зерновой сделки: воз и ныне там

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть условий зерновой сделки, которые касаются РФ, до сих пор не выполняется. Он указал, что в связи с этим перспективы продления соглашения «не очень хорошие».

«В данном случае ничего не поменялось. Действительно, президент получил послание от господина Гутерреша (генсек ООН Антониу Гутерреш.— "Ъ"), которое было передано через Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров.— "Ъ"), и там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описывают те усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки. Но, как говорится, воз и ныне там»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков также отметил, что накануне, 27 апреля, Владимир Путин встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Президент поинтересовался у господина Гурьева, как обстоят дела, на что он ответил: «Дела обстоят точно так же, как они обстояли, и никаких улучшений нет».

«Они испытывают те же проблемы, неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия, весьма и весьма негативные от этих ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки»,— добавил пресс-секретарь российского президента.

Действие зерновой сделки заканчивается 18 мая. МИД России указывал, что для продления зернового соглашения необходимо решить пять проблем. В частности, переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT. 24 апреля Минобороны России пригрозило отказом России продлевать сделку из-за атак на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма 23 марта и 24 апреля. В них Минобороны обвинило украинские вооруженные силы. Украина использование зернового коридора для атак морскими дронами отрицает.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ» «Всему свой срок».

Милена Костерева