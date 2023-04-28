Совбез ООН принял резолюцию с осуждением запрета на работу женщин в Афганистане

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, осуждающую введенный правительством «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане запрет на работу женщин. Резолюция призывает фактические власти Афганистана отказаться от этого запрета.

Россия поддержала документ, однако постпред РФ при ООН Василий Небензя утверждает, что резолюция «оставила за скобками» ряд вопросов, связанных с решением проблем афганцев. Он добавил, что российская сторона, «разумеется, не приветствует решение талибов по ограничению прав женщин и девочек».

«Но "за скобками" резолюции остались, среди прочего, реальные причины нерешенности вопроса разморозки афганских активов, принадлежащих афганскому народу, призывы к наращиванию гумсодействия и восстановлению экономики страны, негативные последствия односторонних санкций»,— сказал постпред (цитата по ТАСС). Он назвал это примером «политики двойных стандартов США и их союзников».

С момента захвата власти в августе 2021 года «Талибан» запретил женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования после шестого класса, включая университет. В апреле в Афганистане закрыли основанную женщинами радиостанцию. Согласно секретным документам Пентагона, США считают, что Афганистан стал координационным центром для «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация). В «Талибане» это отрицают.

О реакции стран на ситуацию в Афганистане — в материале «Ъ» «Вашингтону предъявили счет за Афганистан».

Лаура Кеффер