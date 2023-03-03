Уточнение пройденного

Начавшийся неделю назад второй год военных действий на Украине в экономическом измерении конфликта РФ и Запада будет выглядеть явно иначе, чем первый. Западные чиновники, работающие «на санкционном направлении», описывают 2022 год как «гигантский эксперимент». «Никто раньше не подвергал санкциям столь значимую экономику, как Россия, да еще так быстро. Мы оказались и в учебнике экономики, и в научно-фантастическом романе одновременно»,— объясняет один из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги Александр Габуев

Фото: Московский центр Карнеги

Как масштаб боевых действий быстро превзошел любые ожидания, так и заготовленные санкции закончились почти сразу. США и их союзникам пришлось импровизировать на ходу, реагируя на требования западных обществ и украинцев «сделать уже что-то». Многие санкции накладывались только после долгих и мучительных обсуждений, связанных не только с интересами отдельных стран вроде Венгрии, но и с необходимостью хоть как-то оценить последствия и избежать обвала мировой экономики, как было в дискуссии об эмбарго на российскую нефть.

По итогам года картина оказалась противоречивой. С одной стороны, против РФ действует один из самых жестких в истории санкционных режимов, причем введенный стремительно. С другой — комбинация высоких цен на сырье, умелых действий финансово-экономического блока правительства РФ, а также избирательного соблюдения санкций крупными экономиками вроде Китая и Индии привела к тому, что пока эффект на российский ВВП выглядит незначительным. Тем временем объектов для санкций осталось немного. От разрастания индивидуальных черных списков толку мало, а секторов, которые можно подвергать санкциям без ущерба для мировой экономики, еще меньше.

В итоге теперь упор будет делаться на повышение эффективности уже введенных санкций, утверждают мои собеседники по оба берега Атлантики. Во-первых, США, ЕС и их партнеры хотят создать систему обмена информацией о нарушении санкций, более интегрированную, чем консультации по линии финразведок. Во-вторых — заняться посредниками, целыми странами и отдельными компаниями, через которые обходятся санкции. Преследовать нарушителей планируется громко, создавая болезненные прецеденты, как, например, недавние санкции ЕС против дубайского оператора танкеров SUN Ship. Наконец, утверждают мои источники, «как следует возьмутся за юристов, аудиторов, бухгалтеров и прочих белых воротничков, включая номинальных директоров в фирмах-прокладках».

Большинство топовых чиновников санкционного блока администрации США, вероятно, досидят значительную часть срока президентства Джо Байдена, подкручивая винтики санкционного оружия и обкатывая его на России. Тем более что с учетом растущего напряжения между, например, Западом и Китаем случай применить наработки явно еще представится.