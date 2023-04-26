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Коммерсантъ FM
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Путин и Пашинян обсудили обстановку в Лачинском коридоре

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе Кремля. Собеседники обсудили вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе переговоров господа Путин и Пашинян сделали акцент на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. «В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана»,— указали в пресс-службе Кремля.

Также российский президент выразил солидарность с народом Армении в связи с недавней датой — Днем памяти жертв геноцида армян.

Лачинский коридор — единственная горная дорога, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Согласно Трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, Армении и России, вдоль всего пути работает миротворческий контингент РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по дороге граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

23 апреля Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке КПП на въезде в Лачинский коридор. МИД Армении назвал этот шаг «грубым нарушением» трехсторонних соглашений и призвал Россию «ликвидровать блокаду Лачинского коридора». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехстороннее соглашение не имеет альтернатив, и призвал стороны к его полной имплементации.

26 апреля минобороны Азербайджана провело на КПП торжественную церемонию поднятия флага. В тот же день Армения направила против Азербайджана иск в Международный суд ООН.

Подробнее о ситуации в Лачинском коридоре — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Григорий Лейба

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