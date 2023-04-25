Орешкин спрогнозировал профицитный бюджет и рост ВВП в 2023 году на 1–2%

Показатель российского ВВП по итогам 2023 года вырастет на 1–2%, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, до конца года российский бюджет будет профицитным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас мы видим, что, достигнув минимальной точки в июне прошлого года, наша экономика встала на позитивную траекторию. Уровни деловой уверенности бизнеса находятся на рекордах. Безработица в нашей стране никогда не была такой низкой. ВВП вырастет по итогам 2023 года на 1–2%»,— сказал господин Орешкин, выступая на марафоне «Знание.Первые».

Кроме того, по прогнозу господина Орешкина, до конца 2023 года российский бюджет будет профицитным, что говорит о его устойчивости. В целом уровни дефицита будут около целевых значений (2% ВВП), заявил он. По данным Минфина, за период с января по март, бюджет был исполнен с дефицитом 2,4 трлн руб. В марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 млрд руб.

В апреле Минэкономики представило обновленный прогноз, согласно которому российский ВВП вырастет более чем на 1% в этом году. По прогнозу Банка России от 10 февраля, российский ВВП в этом году составит от плюс до минус 1%.

Этой весной прогноз по росту российской экономики также улучшили Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Согласно последнему прогнозу МВФ, ВВП в 2023 году вырастет на 0,7%, по прогнозу Всемирного банка — сократится на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%.

Подробнее — в материале «Экономике просчитали лучшие перспективы».

Анастасия Ларина