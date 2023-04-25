Мобилизованный из Забайкалья осужден на семь лет строгого режима за оставление воинской части

Читинский гарнизонный военный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство). Как уточняет пресс-служба суда, мужчина проходил военную службу по мобилизации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Суд установил, что 24 ноября 2022 года мобилизованный забайкалец самовольно оставил воинскую часть и в дальнейшем находился в городе Борзя и в Красночикойском районе Забайкальского края. Он был задержан 18 января правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий»,— отмечается в сообщении.

В суде также уточняют, что приговор был вынесен еще 7 апреля, а в настоящее время он вступил в силу. В сообщении суда не указано имя военнослужащего, однако, согласно архивным данным о рассмотренных делах, в этот день по указанной статье приговор выносился только Роману Евдокимову.

Влад Никифоров, Иркутск