«Зеленые» попросили генпрокурора ввести в Полтавской режим ЧС из-за последствий работы полигона

Председатель краснодарского отделения «Российской экологической партии "Зеленые"» Денис Лабеко обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с заявлением, в котором он попросил ввести в станице Полтавской режим ЧС из-за последствий работы полигона. Копия документа имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

Также Денис Лабеко попросил генпрокурора провести проверку по фактам нарушения природоохранного законодательства деятельности ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района и бездействия должностных лиц.

«В середине апреля активисты обнаружили загрязнение в виде белесой железистой пленки на всей протяженности канала, прилегающего к свалке. Канал является составной частью Марьяно-Чебургольской оросительной системы. Когда в систему поступит вода, эта высокотоксичная жидкость может быть разнесена на десятки километров, прямо на рисовые поля. Это угроза здоровью миллионов россиян. Прошу перенаправить потоки ТКО на рядом расположенные объекты захоронения отходов»,— указано в заявлении.

В марте 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края установил факт превышения ртути на полигоне в 32 раза, а мышьяка — в два раза. Отравляющие вещества в оросительных каналах рисовых чеков были выявлены по результатам проб воды и донных отложений. По решению суда, ООО МП «ЖКХ» за причиненный вред окружающей среде оштрафовано на сумму 774 тыс. руб. Апелляционная и кассационная инстанции решение суда первой инстанции оставили без изменения.

В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал общественной организации жителей станицы Полтавской и администрации Красноармейского района Кубани в закрытии мусорного полигона. В марте местные жители начали устраивать акции, в ходе которых они перекрывали путь мусоровозам к полигону ТКО. Администрация Красноармейского района обязала собственника полигона до 15 апреля заключить договор на проектирование моста, который должен стать альтернативным маршрутом.

Полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. Активисты утверждают, что свалка угрожает находящимся поблизости рисовым полям. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

Тат Гаспарян

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