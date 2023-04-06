В Полтавской построят мост для организации альтернативного маршрута к полигону ТКО

Собственника полигона ТКО в Полтавской обязали до 15 апреля заключить договор на проектирование моста, который сможет стать альтернативным маршрутом

Администрация Красноармейского района обязала собственника полигона ТКО в станице Полтавской до 15 апреля заключить договор на проектирование моста, который должен стать альтернативным маршрутом. Об этом сообщил заместитель главы Красноармейского района Игорь Никитин.

Далее проект должен пройти госэкспертизу, чтобы подтвердить, что мост выдержит нагрузку грузового автомобильного транспорта. После этого приступят к строительству.

«Требования активистов понятны. Чтобы их осуществить, администрацией края и района подготовлен ряд предложений. Администрация района готовит сервитут»,— подчеркнул господин Никитин.

Администрация Красноармейского района пообещала создать публичный сервитут до 1 июня и контролировать выполнение собственником полигона всех необходимых условий для того, чтобы как можно быстрее начать эксплуатацию объездной дороги.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram