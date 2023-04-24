Театр наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием Ахеджаковой

Театр наций сообщил об отмене показов спектакля Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой 26 и 27 апреля. В пресс-релизе театра утверждается, что спектакли отменены «по техническим причинам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее по тем же причинам театр отменил показы спектакля в Санкт-Петербурге. В середине апреля стало известно, что Минкульт не продлил контракт с Андреем Могучим, который занимал должность худрука БДТ имени Товстоногова.

84-летняя Лия Ахеджакова неоднократно выступала против российской военной операции на Украине. 10 марта актриса в письме рассказала, что департамент культуры поддержал решение руководителя «Современника» Юрия Кравца об исключении ее из репертуара театра. Позднее она сообщила, что в тот же день уволилась по собственному желанию. Она служила в труппе «Современника» с 1977 года. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой дело о госизмене и признать ее иностранным агентом.

Лаура Кеффер