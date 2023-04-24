Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием Ахеджаковой

Театр наций сообщил об отмене показов спектакля Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» с участием Лии Ахеджаковой 26 и 27 апреля. В пресс-релизе театра утверждается, что спектакли отменены «по техническим причинам».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее по тем же причинам театр отменил показы спектакля в Санкт-Петербурге. В середине апреля стало известно, что Минкульт не продлил контракт с Андреем Могучим, который занимал должность худрука БДТ имени Товстоногова.

84-летняя Лия Ахеджакова неоднократно выступала против российской военной операции на Украине. 10 марта актриса в письме рассказала, что департамент культуры поддержал решение руководителя «Современника» Юрия Кравца об исключении ее из репертуара театра. Позднее она сообщила, что в тот же день уволилась по собственному желанию. Она служила в труппе «Современника» с 1977 года. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой дело о госизмене и признать ее иностранным агентом.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...