Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, следует из его распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона. Другим распоряжением он назначил Сергея Верещагина исполняющим обязанности главы регионального правительства. До этого господин Верещагин занимал пост зампредседателя правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предыдущий губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку по собственному желанию 20 апреля, он занимал должность с 2018 года. В тот же день президент Владимир Путин назначил врио господина Котюкова, который с 2012 года был замминистра финансов. Вчера, 23 апреля, председатель краевого правительства Юрий Лапшин подал в отставку.

Подробности — в материале «Ъ» «Красноярскому — край».

Лаура Кеффер