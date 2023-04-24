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Коммерсантъ FM
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Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, следует из его распоряжения, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона. Другим распоряжением он назначил Сергея Верещагина исполняющим обязанности главы регионального правительства. До этого господин Верещагин занимал пост зампредседателя правительства.

Михаил Котюков

Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Михаил Котюков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предыдущий губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку по собственному желанию 20 апреля, он занимал должность с 2018 года. В тот же день президент Владимир Путин назначил врио господина Котюкова, который с 2012 года был замминистра финансов. Вчера, 23 апреля, председатель краевого правительства Юрий Лапшин подал в отставку.

Чем известен Михаил Котюков

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Подробности — в материале «Ъ» «Красноярскому — край».

Лаура Кеффер

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