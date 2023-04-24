Главные новости к утру 24 апреля

Севастополь был атакован надводными беспилотниками. По словам губернатора Михаила Развожаева, один дрон был уничтожен силами противоподводно-диверсионного отряда, второй «взорвался сам».

Южная Корея расширила ограничения на экспорт в РФ с 57 до 798 видов товаров. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, его рейс отслеживали на Flightradar около 3 млн человек.

Мировые расходы на военные нужды в 2022 году установили новый рекорд. Они достигли отметки $2,224 трлн. Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы, нарастившие оборонные расходы до рекордных значений со времен окончания холодной войны. Подробнее

Электронное голосование на выборах президента РФ запланировано в регионах, где оно уже применялось. В 2023 году такой вид голосования применит не больше 20 регионов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она также выразила мнение, что президентские выборы станут «сменой эпох» и что страны Запада уже сейчас работают на срыв кампании.

Продажи ноутбуков, по оценкам ритейлеров, в штуках упали в России почти на четверть в первом квартале 2023 года. Спрос на персональные компьютеры снизился на 6% год к году. В денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%. О продажах

Четыре флота и Каспийскую флотилию вернут в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота РФ, сообщил источник ТАСС. Они будут выведены из подчинения военным округам.

Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России, узнал «Ъ». Речь идет о 270 тыс. кв. м в Подмосковье оценочной стоимостью до 12 млрд руб. О претендентах

Минфин и Центробанк завершили разработку проекта о долгосрочных сбережениях, сообщили источники РБК. Документ рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 24 апреля.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил исключить английский из школьной программы. Единоросс обратил внимание, что при наличии английского в перечне обязательных предметов в образовательных учреждениях «с трудом» нашлось время для начальной военной подготовки.

О предстоящих 24 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Леонид Уварчев