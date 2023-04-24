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Коммерсантъ FM
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Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram. Под его председательством пройдет заседание Совета Безопасности ООН.

Господин Лавров 24 апреля примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутеррешим. Российским журналистам не выдали визы США. Господин Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».

В четверг, 20 апреля, господин Лавров завершил латиноамериканское турне посещением Кубы. Среди прочего по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг.

Подробнее о латиноамериканском турне — в материале «Ъ» «Куба все еще рядом».

Леонид Уварчев

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