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Коммерсантъ FM
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Зеленский считает, что отступление Украины из Бахмута увеличит шансы РФ на новые земли

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия при получении контроля над Бахмутом (Артемовском) откроет возможности для наступления на Краматорск и Славянск. Так он объяснил отказ Киева отступать из города, несмотря на призывы союзников.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель»,— сказал господин Зеленский Al Arabiya.

Украинский президент, оценивая ситуацию в стране, сказал: «Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем год назад». Он не стал раскрывать подробности запланированного контрнаступления, но выразил уверенность в его успехе.

Ожесточенные бои проходят в Бахмуте с лета 2022 года. В них в том числе принимают участие бойцы частной военной компании «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин ранее в апреле говорил, что длительная битва за город «крайне выгодна российским войскам». По информации СМИ, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом. Киев выступает за продолжение обороны города и усиление операции. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения.

Леонид Уварчев

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