В конце июня состоится финал конкурса «Сильные идеи нового времени», в рамках которого представлены общественно значимые гражданские инициативы. Как он проходит в нынешних геополитических условиях? Какие задачи стоят перед участниками? И проекты в каких сферах наиболее актуальны для государства? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с помощником президента России Максимом Орешкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Максим Станиславович, вы являетесь одним из руководителей, сопредседателем этого конкурса. Как он проходит в текущих условиях, может быть, возникают какие-то новые требования к участникам?

— На самом деле, надо смотреть на ту ситуацию, которая есть у нас в стране, а она очень позитивная. Экономика растет с июля прошлого года, уровни деловой уверенности у бизнеса достигают рекордных значений. Да, при этом большое количество проблем. Новая модель роста сталкивается с другими ограничениями, к которым мы не привыкли, сюда относятся технологические истории и так далее. Но очевидно, что мы вошли в новую долгосрочную созидательную эпоху для нашей страны. Понятно, что в таких условиях новые идеи и созидательные люди востребованы больше всего.

— Идеи в каких сферах сейчас наиболее актуальны?

— Сюда можно отнести все направления, по которым Агентство стратегических инициатив сейчас собирает идеи. Они касаются и социальной темы, и технологической, и экологической, и предпринимательства, и, конечно, цифровых технологий. Но если исходить из того, какие темы сейчас получают наибольший отклик, то на первом месте находятся социальные предложения, с точки зрения людей, которые участвуют в этом конкурсе.

— Финал конкурса состоится в конце июня, насколько понимаю. А до какого времени принимаются заявки?

— В конце июня у нас пройдет форум с участием президента. Всю эту работу венчает встреча победителей с президентом. Они будут представлять ему свои идеи, рассказывать, что они хотят сделать для того, чтобы изменить жизнь вокруг себя, жизнь в стране к лучшему. И мы решили, что сбор заявок продлится до 21 мая. Хотя уже сейчас конкуренция в части идей очень и очень высокая.

— Это какие-то конкретные проекты?

— Все эти истории абсолютно разные. И сейчас у нас набралось больше 6 тыс. идей. Соответственно, все они пройдут серьезный экспертный отбор по критериям: а) насколько она реализуема, б) окажет ли серьезное влияние на то, что происходит в стране. Если эти критерии выполняются, идея проходит в следующий этап и дальше получает шанс победить.

— Мы находимся в условиях достаточно жестких санкций. На Западе сейчас даже обсуждается возможность полного запрета экспорта в Российскую Федерацию. И в этом ключе интересны инициативы предпринимателей, людей, которые постоянно ищут какие-то ниши, чтобы заработать и получить прибыль. Есть ли проекты, которые направлены как раз на обход этих санкций и позволяют российским компаниям, экспортерам и импортерам чувствовать себя в таких условиях более или менее нормально?

— Эти проекты успешно реализуются в нашей стране последний год. Один из ключевых факторов — предпринимательская активность и смекалка. Благодаря этому российская экономика продемонстрировала результаты, которые никто не ожидал ни у нас в стране, ни за ее пределами. И это очень хороший результат.

— Ошиблись все.

— Причем многие ошиблись кардинально. Были прогнозы, согласно которым экономика должна была упасть на 8-10%, кто-то даже говорил, что на 15%. Все западные финансовые институты сохраняли такие негативные прогнозы вплоть до конца прошлого года, хотя уже с конца лета-начала осени было понятно, что мы вышли на позитивную динамику. Поэтому предприниматели много таких проектов реализовали.

Что касается посыла «семерки» о полном запрете экспорта или усилении санкций, то это просто говорит о том, что нашим предприятиям не надо расслабляться, нужно продолжать заниматься проектами собственных технологических платформ. Я много езжу по разным предприятиям, по разным регионам и вижу, что шаг за шагом это происходит. Да, сейчас какие-то из них начинают, например, запчасти возить в обход или еще что-то подобное делать. Понятно, что это краткосрочная история. И главный посыл, который здесь нужно обозначить, — не надо на этом останавливаться, нужно все-таки смотреть, как долгосрочно выстраивать свои собственные технологические платформы, понимать, кто у тебя будет надежным поставщиком оборудования. И мы видим, что шаг за шагом это в российской экономике происходит.

— Вы уже сказали о том, что экономика начала расти, особенно в сервисе у нас достаточно серьезный всплеск произошел. Здесь вопрос по инфляции интересный. Мы получаем инфляцию на основе низкой базы, уже ниже, чем в развитых экономиках. С вашей точки зрения, как эти тенденции будут развиваться? Понятно, что участники конкурса все живут в этих условиях, и их идеи будут зависеть от общей макроэкономической ситуации.

— У нас инфляция идет гораздо ниже всех прогнозов, которые были. Центральный банк ожидал более высокую траекторию по инфляции. И это влияет на риторику ЦБ, которая изменилась за последние несколько месяцев. Если в январе Банк России видел очень серьезные риски, то сейчас уже гораздо сдержаннее относится к этому. Но в этом плане надо отдать должное регулятору. В 2022-м сначала он ожидал очень высокую инфляцию по итогам года, но потом увидел, как складывается реальная ситуация, и теперь корректирует свою политику в соответствии с реальностью.

Но главный вопрос сейчас, насколько устойчивым будет кредитование в экономике. Мы понимаем, что процентные ставки, особенно долгосрочные, находятся на крайне высоком уровне, и это на самом деле очень большая проблема. И правительство, и Центральный банк думают, что необходимо сделать, чтобы их снизить. У нас доходность по долгосрочным облигациям ОФЗ находится на уровне около 11%. При долгосрочной инфляции в 4-7% в реальном выражении это экстремально высокий уровень. Понятно, что это связано с потерей ликвидности этой части рынка, там количество инвесторов резко сократилось. Поэтому Минфин будет принимать решение с точки зрения долговой политики, как здесь поступить. Там есть разные варианты.

Но надо работать над тем, чтобы долгосрочные ставки снижать. Это очень сильно влияет на картину кредитования, на ипотеку, на корпоративные кредиты. Соответственно, сейчас главное — обеспечить устойчивый рост спроса в целом по экономике, в отдельных секторах, чтобы он приводил к цели по инфляции. А цель по инфляции у Центрального банка — это 4% на следующий год. В этом году важно оказаться в диапазоне от 5% до 7%. Если инфляция опустится ниже этого уровня, это будет означать, что мы как экономика не дозаработали, могли сделать больше, но не сделали. Соответственно, риски и проблемы высокой инфляции тоже понятны.

— А что происходит с курсообразованием? Для многих это достаточно важный фактор.

— Мы видим динамику валютных депозитов, доля которые существенно сократилась. Нужно заниматься собственной страной, внутренними отношениями — у нас неосвоенный гигантский внутренний рынок. Если посмотреть, например, долю импорта и ВВП, там есть экстремальные значения. На Украине, допустим, каждый второй товар или услуга импортные, в России — 23%, в Америке — 15%. Если мы с 23% перейдем к 15%, то это порядка 40% потенциала роста внутреннего спроса и предложения. Вот над этим надо работать, это надо обсуждать в первую очередь.

— Если возвращаться к конкурсу, у участников должны быть какие-то конкретные проекты. Что получает в итоге финалист и те, кто не дошел до финала?

— Помимо прочего, он получает определенные гранты, которые будут выплачиваться. Деньги никогда не помешают при реализации любого проекта. Но самое главное, что человек получает внимание на самом высоком уровне, если он доходит до этого уровня. А это означает, что вероятность реализации такого проекта очень высока. И главное, что получит человек — поддержку в реализации этой идеи от органов власти, от крупного бизнеса. Соответственно, он сможет даже самые смелые свои идеи, если они реалистичны, если они принесут пользу стране, воплотить. Мне кажется, для любого созидательного, творческого человека самое главное — самореализация и реализация своих проектов.

— Какие все-таки есть приоритеты? Понятно, что для государства сейчас особенно важна технологическая сфера, потому что здесь необходимо серьезное импортозамещение.

— Нам не нужно импортозамещать, нужно создавать собственные технологические платформы и решения. Нужно позитивное мышление в этом плане. У нас народ созидательный, умный. Как я уже говорил, я сейчас езжу по многим предприятиям и на нескольких слышал, что люди попробовали российское оборудование, и оно оказалось лучше. Надо верить в себя, в возможности своей страны, верить, что твои партнеры, которые производят оборудование, способны сделать лучше. И мы видим, что как только такой позитивный настрой получается, у всех все складывается.

— А как вы оцениваете активность участников конкурса в прошлом и текущем году?

— Посмотрим, пока у нас продолжается сбор заявок. Вы сказали, что государству больше технологическая история интересна, но с точки зрения конкурса интересны все направления. Никто не забывает про социальную сферу, про экологию. Кажется, что год-два назад говорили много про экологические проблемы, а сейчас меньше. Ничего подобного. На самом деле это тоже находится в центре внимания. И у проектов по любому направлению равные шансы быть реализованными. Все зависит именно от самого проекта и от созидательного настроя человека, который его представляет.

— Каковая вероятность, что конкурс будет проводиться на постоянной основе и станет, скажем так, постоянно действующим органом? Ведь идеи у людей появляются все время, и обстановка меняется.

— Конечно, форум третий раз пройдет в этом году. На самом деле, он уже вышел на стандартные рельсы. Уже понятно, как работает экспертный совет, который Игорь Иванович Шувалов возглавляет, все механизмы отработаны, в том числе механизмы поддержки проектов. Поэтому, если ты готов менять страну к лучшему, это еще одна возможность себя проявить и реализовать свой проект.

— Не могу не спросить еще вот о чем: стали звучать разговоры о необходимости новой приватизации. Но имеется в виду выход на биржу, предложение новых идей, акций новых компаний нашему населению, которое достаточно активно в финансовом плане. Как вы оцениваете это предложение?

— Это было в статье Андрея Леонидовича Костина, но мне кажется, что не все правильно расставили акценты. Он говорил на самом деле про другое — о том, что у крупного бизнеса, у владельцев бизнеса есть сейчас и возможности, и желание инвестировать в России. А это дополнительная возможность для людей, которые реализуют проекты, довели их уже до определенной стадии, получить финансовую поддержку.

Если говорить про финансовый рынок, то я думаю, что до конца следующего года мы увидим довольно большое количество новых размещений у нас на бирже. И мы точно увидим те активы, например, из которых выходят иностранные компании и куда заходят российские акционеры. Я думаю, часть из них мы точно увидим на бирже, и наш рынок в этом плане будет развиваться и расти.