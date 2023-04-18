Валютному контролю подбирают настройки

ЦБ не будет вводить новые валютные ограничения, но может изменить старые. В чем будет заключаться настройка, глава регулятора Эльвира Набиуллина не уточнила, лишь сказала, что Центробанк пытается помогать в международных расчетах, и пока это сложно. Вместе с тем новые ограничения могут появиться разве что для иностранных компаний, которые попытаются уйти из России, рассказали в Министерстве финансов. По задумке, нормы нужны, чтобы стабилизировать курс рубля. Что именно предлагают власти? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проблема возникла из-за того, что, продавая активы в России, зарубежные компании конвертируют прибыль в валюту, чтобы вывести ее за рубеж. Так создается дополнительный спрос, который при низких объемах торгов может резко повлиять на котировки. Например, в начале апреля корпорация Shell получила разрешение на продажу доли в проекте «Сахалин-2». Если конвертировать выручку в недружественные валюты, то получится примерно $1 млрд. По совпадению, курс тогда взлетел с 77 до 83 руб.

Власти уже предлагают ограничить суточный лимит на покупки. Каким он должен быть, чтобы не создавать значительных колебаний, “Ъ FM” попросил посчитать аналитика компании «Цифра брокер» Даниила Болотских: «Все зависит от того, о какой валюте идет речь. По юаню при среднем обороте торгов в апреле в 109 млрд и в марте в 102 млрд в качестве лимита на все компании мы бы обозначили примерно 8 млрд руб. в день. Если говорить про доллар, то при среднем объеме за последние месяцы примерно в 110-120 млрд руб. в сутки мы бы назвали аналогичную цифру.

С евро ситуация немного иная, в этой валюте обороты пониже. В апреле видно снижение до 50 млрд руб. в день в среднем, и поэтому здесь лимит обозначим в районе 5 млрд руб. в день. Это именно столько, сколько нужно дополнительной ликвидности, чтобы не оказать существенного влияния на котировки и не вызвать лишней волатильности».

Правда, есть одна проблема: точно такую же функцию сейчас выполняет правительственная комиссия, которая разрешает иностранцам «прощальные» сделки. Именно поэтому власти отрицали, что уход Shell значительно повлиял на курс: им якобы тоже ставили суточные лимиты на покупку. Кстати, если верить источнику «Интерфакса», они составляли (или еще составляют?) примерно $150 млн в день, то есть близко к подсчетам собеседников “Ъ FM”.

Тогда зачем ЦБ и Минфин прорабатывают новый механизм? На этот вопрос не смог ответить даже зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, который отвечает за валютный контроль:

«Я предполагаю, что это понадобилось в связи с последним резким всплеском в условиях того, что наш рынок по предложению стал менее обширным. Я думаю, что в данном случае имеет место вербальное регулирование».

Если такова была задумка, то она удалась: доллар на минувшей торговой сессии подешевел примерно на 1 руб. Дальнейший тренд просматривается с трудом: например, в Минэкономразвития уверены, что средний курс американской валюты в этом году не превысит 77 руб. То есть от нынешних значений она должна опуститься примерно до 75. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков считает иначе:

«Мне кажется, что главным драйвером для курса будет оставаться поведение Центрального банка. При долларовых коротких вкладах мы видим ставки порядка 5%, при этом имеем близкую к 7,5% рублевую ставку. Это наименьшая компенсация за рублевый риск, которую мы наблюдали на протяжении последних многих лет.

Что касается локального тренда, то внутримесячная сезонность очень сильная в рубле. Мы видим ослабление нацвалюты в начале месяца и укрепление ближе к налоговой неделе. Думаю, что в начале мая курс снова пойдет вверх. Если говорить про прогнозы, то, думаю, уровень порядка 80-83 на конец года — это то, чего нужно ждать».

Впрочем, возможны и сюрпризы. Так, газета Financial Times сообщала, что еще 2 тыс. компаний ждут от российского правительства разрешения на выход. Далеко не факт, что все они такие же крупные, как Shell, но каждому из бизнесов потребуются покупки валюты. Кроме того, в рамках бюджетного правила к ним может присоединиться и Минфин, потому что цены на нефть теперь гораздо выше, чем в начале года.

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