Главные новости Юга России. Коротко

Вакансия председателя Ростовского областного суда объявлена открытой. Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытой вакансии председателя Ростовского областного суда. Заявление на замещение должности будут приниматься в Москве. Сроки подачи не уточняется. Прежний председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева ушла в отставку по собственному желанию.

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Назначен новый прокурор республики Калмыкия. Республиканскую прокуратуру возглавил уроженец Таганрога Виталий Семенченко. Господин Семенченко получил образование в Ростовском юридическом институте МВД РФ. Работал в прокуратуре Ростовской области, занимал пост Ростовского межрайонного природоохранного прокурора, а также прокурора Ворошиловского района Ростова.

В Ростове шествие «Бессмертного полка» отменили из соображений безопасности. Традиционное шествие по ул. Советской к Театральной площади отменяется, но общественники обещают, что будут другие форматы проведения акций памяти.

Уголовное дело экс-заместителя губернатора Сергея Сидаша будет рассмотрено заново. Четвертый кассационный суд возвратил на новое рассмотрение в апелляционной инстанции Ростовского облсуда уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который в октябре 2022 года получил условный срок по обвинению в финансовых нарушениях при строительстве стадиона «Ростов Арена».

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Концерн «Покровский» планирует запустить производство кормов для рыб. Действующих мощностей концерна достаточно для выпуска 30 тыс. т продукции в год. Производство планируют открыть на площадке комбикормового завода, откуда продукцию планируют вывозить через порт Ейска.

«Астон» начал строительство завода по переработке семян льна в Ростовской области. К строительству нового предприятия приступило ООО «АСВА» (входит в ГК «Астон») в Азовском районе. Перерабатывающая мощность завода составят 150 тыс. т сырья в год с выходом 56 тыс. т готового нерафинированного продукта.

Экс-главу ТАНТК им. Бериева обвиняют в срыве оборонного заказа. Бывшего руководителя предприятия ЮрияГрудинина обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении в 2018 году контракта с Минобороны на изготовление самолетов Бе-200, в результате чего ведомство потеряло 60 млн руб.

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Замначальника отделения МВД в аэропорту Анапы лишился должности за сокрытие доходов. Краснодарский краевой суд отклонил жалобу майора полиции Сергея Новосельского, который оспаривал свое увольнение из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Господин Новосельский не внес в декларацию доходов сведения о выигрышах на букмекерской платформе «Ф.О.Н.» на общую сумму 1,5 млн руб. за два года.

Поврежденную при строительстве водовода в ДНР дорогу в Ростове восстановит ППК «ВСК». Для устранения повреждений на автомобильной дороге Ростов-на-Дону — хутор Рогожкиноминтранс Ростовской области направил обращение генеральному директору ППК «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»).

Суд оштрафвовал виновника аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Вступило в силу решение об административном наказании Сергея Якубы, бывшего заместителя директора ФГБУ «Управление “Кубаньмелиоводхоз”», который признан виновным в нарушении требований безопасности при эксплуатации Федоровского гидроузла. Год назад гидротехническое сооружение было разрушено потоком реки Кубань, из-за чего значительные площади рисовых систем в Краснодарском крае остались незасеянными. Инцидент с плотиной также исследуется в уголовном деле о превышении полномочий, в котором господин Якуба является подсудимым.

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Общественный транспорт в Ростове продолжит работу по зимнему расписанию. Мера связана с нехваткой автобусов и маршруток на востребованных городских направлениях, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону.

Агрохолдинг «Степь» купил 26 тыс. га в Ставропольском крае. Агрохолдинг приобрел ООО «СП "Гвардеец"». Хозяйство располагает 26 тыс. га земли стоимостью около 2,9 млрд руб. Ранее хозяйство принадлежало ООО «АПК "Возрождение"».

АО «Медвежья гора» планирует построить в Адыгее завод молотой извести за 2 млрд рублей. В Майкопском районе Адыгеи компания «Медвежья гора», которая добывает здесь же известняк, планирует построить завод по производству молотой извести мощностью 400 т в сутки. На предприятии будет создано 90 новых рабочих мест.