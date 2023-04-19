Полицейский доигрался до увольнения

Как стало известно «Ъ-Юг», Краснодарский краевой суд отклонил жалобу майора полиции Сергея Новосельского, который оспаривал свое увольнение из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Господин Новосельский, занимавший должность заместителя начальника линейного отделения транспортной полиции в аэропорту Анапы, не внес в декларацию доходов сведения о выигрышах на букмекерской платформе «Ф.О.Н.» на общую сумму 1,5 млн руб. за два года. Майор полиции настаивал на том, что он не знал о необходимости декларировать выигрыши от ставок на спорт. Господин Новосельский подал кассационную жалобу на решение краевого суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два года полицейский выиграл на букмекерской платформе 1,5 млн рублей

Фото: ЯндексКарты За два года полицейский выиграл на букмекерской платформе 1,5 млн рублей

Фото: ЯндексКарты

Коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда (ККС) отказала в удовлетворении жалобы Сергею Новосельскому, бывшему заместителю начальника линейного отделения в аэропорту Анапы управления на транспорте (УТ) МВД России по ЮФО, который просил суд аннулировать приказ о его увольнении, восстановить его на службе и выплатить компенсацию заработной платы за время вынужденного прогула. Судебный акт размещен в картотеке ККС.

Как следует из материалов процесса, в январе 2022 года аттестационная комиссия УТ МВД России по ЮФО рассмотрела итоги проверки достоверности сведений о доходах Сергея Новосельского в 2019 и 2020 годах.

В ходе проверки выяснилось, что майор Новосельский не внес в декларации за этот период сведения о выигрышах на букмекерской платформе «Ф.О.Н.» на общую сумму 1,5 млн руб.

За допущенные нарушения комиссия постановила наложить на Новосельского взыскание — увольнение со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.

Полицейский не согласился с этим решением и обратился в суд. Сергей Новосельский пояснил суду, что около десяти лет назад он зарегистрировал аккаунт на букмекерской платформе ООО «Ф.О.Н.». За счет личных денежных средств сотрудник МВД периодически делал ставки на спортивные события, которые были как выигрышными, так и проигрышными. Офицер заявил, что он не знал о том, что выигранные суммы являются дополнительным доходом, иначе он отразил бы их в соответствующих разделах декларации.

Изучив доводы заявителя, Краснодарский краевой суд пришел к выводу, что ссылка экс-полицейского на свою неосведомленность является несостоятельной, так как руководящие сотрудники МВД должны быть ознакомлены с методическими рекомендациями Минтруда РФ о порядке декларирования.

Согласно документу, выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, тотализаторах, конкурсах и иных играх подлежат отражению в декларации. В итоге увольнение Сергея Новосельского было признано законным, в удовлетворении его заявления о восстановлении на службе ККС отказал.

В картотеке ККС размещена информация, что Сергей Новосельский подал кассационную жалобу на решение краевого суда.

По мнению участников рынка, гражданин действительно может добросовестно заблуждаться при декларировании доходов от ставок, если он не вник в детали оформления деклараций. Николай Оганезов, председатель совета Первой СРО букмекеров России, пояснил «Ъ-Юг», что в законодательстве РФ, регулирующем налогообложение игорного бизнеса, имеются некоторые противоречия в части определения доходов от игры.

«В общей части Налогового кодекса РФ доходом признается экономическая выгода, то есть, проще говоря, выручка минус затраты. Но при налогообложении выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, есть нюанс — доходом считается сумма выигрыша минус сумма именно этой ставки. Проигрышные ставки, даже сделанные в течение одного дня, при определении дохода не учитываются. Человек может за день, или за неделю, или за месяц один раз выиграть и много раз проиграть, в итоге оставшись в минусе. Формально считается, что он получил доход, но сам игрок оценивает ситуацию по-другому. При налогообложении выигрышей в казино существует другой порядок, чем для ставок на спорт: выигрыши и проигрыши суммируются за год, если игрок в плюсе, то разница считается доходом, именно с нее игрок платит налоги. Все это, конечно, вызывает путаницу», — пояснил собеседник «Ъ-Юг».

Анна Перова, Краснодар