Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поврежденную при строительстве водовода в ДНР дорогу в Ростове восстановит ППК «ВСК»

Для устранения повреждений на автомобильной дороге Ростов-на-Дону — хутор Рогожкино минтранс Ростовской области направил обращение генеральному директору ППК «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»). Об этом ведомство сообщило в ответе на вопрос подписчика в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Покрытие на дороге было повреждено транспортом военных строителей при прокладке водовода из реки Дон в ДНР. Ростовчане сообщают в социальных сетях, что на указанной дороге из-за движения тяжелой строительной техники образовалось множество аварийных участков. Министерство транспорта сообщило, что сейчас вопрос восстановления дороги прорабатывается совместно с Минобороны РФ.

«Направлены обращения в адрес генерального директора ППК «Военно – Строительная Компания», военной прокуратуры г. Ростова-на-Дону для принятия мер по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние»,— сообщил региональный Минтранс.

Также отмечается, что в адрес Южного МУГАДН города Ростов-на-Дону направлено обращение о необходимости проведения мероприятий по весовому контролю транспортных средств на указанном участке.

Администрация Ростова-на-Дону также отметила, что восстановительные работы на участке от ГПЗ-10 до хутора Рогожкино будут произведены ППК «ВСК» в срок до 12 мая 2023 года.

Водовод из реки Дон в Донецкую Народную республику военные начали строить в прошлом году. Изначально его планировалась начать эксплуатировать в марте текущего года, но позднее сроки сдвинулись.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...