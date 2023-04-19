Поврежденную при строительстве водовода в ДНР дорогу в Ростове восстановит ППК «ВСК»

Для устранения повреждений на автомобильной дороге Ростов-на-Дону — хутор Рогожкино минтранс Ростовской области направил обращение генеральному директору ППК «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»). Об этом ведомство сообщило в ответе на вопрос подписчика в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Покрытие на дороге было повреждено транспортом военных строителей при прокладке водовода из реки Дон в ДНР. Ростовчане сообщают в социальных сетях, что на указанной дороге из-за движения тяжелой строительной техники образовалось множество аварийных участков. Министерство транспорта сообщило, что сейчас вопрос восстановления дороги прорабатывается совместно с Минобороны РФ.

«Направлены обращения в адрес генерального директора ППК «Военно – Строительная Компания», военной прокуратуры г. Ростова-на-Дону для принятия мер по приведению автомобильной дороги в нормативное состояние»,— сообщил региональный Минтранс.

Также отмечается, что в адрес Южного МУГАДН города Ростов-на-Дону направлено обращение о необходимости проведения мероприятий по весовому контролю транспортных средств на указанном участке.

Администрация Ростова-на-Дону также отметила, что восстановительные работы на участке от ГПЗ-10 до хутора Рогожкино будут произведены ППК «ВСК» в срок до 12 мая 2023 года.

Водовод из реки Дон в Донецкую Народную республику военные начали строить в прошлом году. Изначально его планировалась начать эксплуатировать в марте текущего года, но позднее сроки сдвинулись.

Анастасия Назарова