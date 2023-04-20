Концерн «Покровский» планирует запустить производство кормов для рыб

Концерн «Покровский» рассматривает возможность запуска производства кормов для аквакультуры, сообщает «Агроинвестор» со ссылкой на управляющего производством комбикормов ГК «Концерн “Покровский”» Алексея Максака.

По словам управляющего, действующих мощностей концерна достаточно для выпуска 30 тыс. т продукции в год. Производство планируют открыть на площадке комбикормового завода, откуда продукцию планируют вывозить через порт Ейска.

«Мы готовы рассмотреть любой способ упаковки нашей продукции для удобства перевозки — бигбэги, мешки»,— сказал Алексей Максак.

По данным сайта концерна «Покровский», группа компания владеет комбикормовым заводом производительностью 120 тыс. т в год в станице Каневской. Здесь же работает цех для переработки бобов сои на масло и жмых. Годовая мощность цеха — 20 тыс. т. На заводе есть линия для гранулирования отрубей, жома свекловичного и шрота подсолнечного производительностью 200 т в сутки. Предприятие производит продукцию для кур, уток, индейки, кроликов и карпов. В текущем году «Покровский» запустил первую очередь мощностей по переработке сои на жмых и масло.

Анастасия Назарова