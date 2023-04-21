Общественный транспорт в Ростове продолжит работу по зимнему расписанию

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Ловгиненко дал поручение департаменту транспорта вернуть выпуск общественного транспорта в городе по графику зимнего времени. Мера связана с нехваткой автобусов и маршруток на востребованных направлениях, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Решение городских властей вызвано жалобами ростовчан, недовольных работой системы общественного транспорта.

«В кратчайшие сроки проведем глубокий анализ проблемных маршрутов, по результатам которого проработаем возможность и в теплое время года сохранения на них выпуска автобусов по графику зимнего времени»,— написал глава администрации.

В то же время, власти начали претензионную работу с перевозчиками, которые не выпускают необходимое количество транспорта на маршруты. Так, компании «Янтарь-1» уже направлены требования исправить ситуацию с нехваткой автобусов на линиях до 24 апреля. Если перевозчик не удовлетворит требование властей, то контракт с ним будtт расторгнут, а в ФАС направят заявление о включении компании в «черный список» поставщиков.

Напомним, сами перевозчики утверждают, что проблемы связаны с нехваткой кадров. Дефицит водителей автобусов в Ростове составляет 49%.

Анастасия Назарова