АО «Медвежья гора» планирует построить в Адыгее завод молотой извести за 2 млрд рублей

В Майкопском районе Адыгеи компания «Медвежья гора», которая добывает здесь же известняк, планирует построить завод по производству молотой извести мощностью 400 т в сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

По словам руководителя республики, инвестор вложит в проект 2 млрд руб., и создаст 90 новых рабочих мест. Сейчас инвестиционное предложение находится на рассмотрении в минэкономразвития республики.

«Завод предлагается построить возле пос. Каменномостского, в отдалении от туристской зоны и автомобильной дороги»,— написал Мурат Кумпилов.

По данным «СПАРК-Итерфакс», АО «Медвежья гора» зарегистрировано в 1992 году в Краснодарском крае. Компания занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Генеральный директор — Галина Канева. В 2021 году выручка предприятия составила 625,2 млн руб., а чистая прибыль — 61,4 млн руб.

Анастасия Назарова