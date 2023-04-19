Виталий Семенченко назначен прокурором республики Калмыкия

Президент России Владимир Путин назначил прокурором республики Калмыкия на 5-летний срок Виталия Семенченко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

По данным сайта прокуратуры, новый прокурор Калмыкии — уроженец Таганрога. Получил образование в Ростовском юридическом институте МВД РФ. С 1998 по 2000 проходил службу в Таганроге на должности участкового инспектора милиции. Затем перешел работать в прокуратуру. В 2004 году был назначен заместителем прокурора Октябрьского района, в марте 2005 года — прокурором Октябрьского района Ростовской области. Позже был назначен начальником управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции и УФСКН прокуратуры Ростовской области. В 2010 году занял пост Ростовского межрайонного природоохранного прокурора.

Анастасия Назарова