Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Виталий Семенченко назначен прокурором республики Калмыкия

Президент России Владимир Путин назначил прокурором республики Калмыкия на 5-летний срок Виталия Семенченко. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

По данным сайта прокуратуры, новый прокурор Калмыкии — уроженец Таганрога. Получил образование в Ростовском юридическом институте МВД РФ. С 1998 по 2000 проходил службу в Таганроге на должности участкового инспектора милиции. Затем перешел работать в прокуратуру. В 2004 году был назначен заместителем прокурора Октябрьского района, в марте 2005 года — прокурором Октябрьского района Ростовской области. Позже был назначен начальником управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, юстиции и УФСКН прокуратуры Ростовской области. В 2010 году занял пост Ростовского межрайонного природоохранного прокурора.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...