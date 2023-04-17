«Астон» прибавит мощности

Донской производитель растительного масла «Астон» начал строительство завода по переработке семян льна в Азовском районе. Мощности составят почти 150 тыс. т в год с выходом 56 тыс. т готового нерафинированного продукта. Эксперты говорят, что сравнимого по мощности производства льняного масла в нашей стране сейчас нет. Большую часть продукции «Астон» планирует отправлять на экспорт, в том числе в Китай, который сейчас является лидером по ввозу льняного масла из России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Астона» станет самым крупным в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Проект «Астона» станет самым крупным в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

ООО «АСВА» (входит в ГК «Астон») в марте начало строительство завода по производству льняного масла, заявил министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский на рабочем совещании в пятницу.

Согласно представленной министром информации, завод строят на площадке Новоалександровского промышленного парка (Азовский район). Предприятие планируют пустить в эксплуатацию в январе — марте 2024 года.

Завод мощностью переработки 148,5 тыс. т семян льна в год будет способен производить 56,4 тыс. т нерафинированного масла и 92,1 тыс. т жмыха.

Планируемая стоимость проекта составляет 2,8 млрд руб. «Астон» вложит в проект как собственные, так и заемные средства российского банка, сказал Константин Рачаловский. Он отметил, что значительная часть оборудования предприятия будет российского производства.

По данным министра, большую часть продукции планируется поставлять на экспорт. «Китай и Турция рассматриваются как одни из основных рынков сбыта», — сказал Константин Рачаловский. По его словам, завод получит поддержку в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Министр также уточнил, что сырье на завод будет идти в том числе от производителей масличного льна донского региона. По его данным, в текущем году местные хозяйства запланировали засеять этой культурой 50 тыс. га.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает текущее отставание мощностей по переработке льна в стране от его производства хозяйствами. По его словам, сейчас значительная часть российского урожая семян идет на экспорт и на аграрном рынке есть высокая потребность в новых мощностях. Эксперт также отметил, что в России сейчас нет предприятий, сравнимых по объемам производства с проектом «Астона».

О планах «Астона» построить в Ростовской области льняной маслозавод стало известно в октябре 2019 года. Тогда компания заявила, что реализует проект на паритетных началах совместно с бельгийской фирмой Vandeputte Huilerie SA. Инвестиции были заявлены в размере 1,5 млрд руб. Объем планируемого производства не уточнялся, основным направлением сбыта назывался экспорт. Запуск проекта намечали на осень 2020 года.

Как сообщили «Ъ-Юг» в «Астоне», проект в Новоалександровском промышленном парке реализуется с ранее заявленным иностранным партнером.

Причины сдвига сроков реализации в компании не уточнили, планируемые сроки окупаемости проекта раскрыть отказались.

На торговой площадке «АгроСервер.ru» производители предлагают нерафинированное льняное масло по цене от 68 руб./ кг.

В настоящее время Китай является лидером среди покупателей российского льняного масла с долей около 42%. По итогам 2022 года в КНР было отгружено более 15 тыс. т продукта, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. Общий экспорт в прошлом году составил 36 тыс. т. Такие данные приводятся на сайте Федерального центра развития экспорта продукции АПК (Агроэкспорт) со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева.

ГК «Астон» — один из крупнейших переработчиков масличных культур в России и экспортеров российского зерна. В состав компании входят предприятия по производству растительного масла в Миллерово и Морозовске (Ростовская область), заводы по производству крахмала и сиропов в Рязанской и Владимирской областях.

Бельгийская семейная компания Vandeputte Huilerie SA основана более 130 лет назад, занимается производством льняного масла и продуктов из него, в частности мыла.

Вадим Водолазов