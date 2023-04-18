В Ростове шествие «Бессмертного полка» отменили из соображений безопасности

Шествие представителей движения «Бессмертный полк» в Ростове на 9 мая отменили из соображений безопасности, сообщает donnews.ru со ссылкой на координатора сообщества Андрея Кудрякова.

Господин Кудряков пояснил, что хотя традиционное шествие по ул. Советской к Театральной площади отменяется, будут другие форматы проведения акций памяти.

«Чествовать фронтовиков будут в школах, на предприятиях. Мы предложим каждой семье 9 мая прийти с портретами к памятникам, к Вечному огню»,— рассказал координатор журналистам.

Акция «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-формате — разместить фото родственников, принявших участие в защите Родины, можно на сайте движения. При этом, разрешается размещать фото не только участников Великой Отечественной войны, но и солдат, погибших в ходе СВО на Украине.

Анастасия Назарова