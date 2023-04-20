ВККС объявила об открытой вакансии председателя Ростовского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила о поиске кандидата на должность председателя Ростовского областного суда. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте коллегии.

Заявление на замещение должности будут принимать в Москве. Сроки подачи не уточняются. В настоящий момент обязанности председателя областного суда исполняет Фарида Калюжная.

Напомним, в апреле текущего года прежний председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева ушла в отставку по собственному желанию. Ряд источников связывает ее уход с уголовным делом в отношении руководителя судебного департамента региона Андрея Рощевского, арестованного Басманным судом Москвы. Следственные действия проводились в отношении трех десятков судей Ростовской области, утверждали источники. По предварительной информации, правоохранительные органы подозревают судей в коррупции.

Анастасия Назарова