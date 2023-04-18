Агрохолдинг «Степь» купил 26 тыс. га в Ставропольском крае

Агрохолдинг «Степь» приобрел ООО «СП "Гвардеец"» в Ставропольском крае, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. По даннным источнико издания, хозяйство располагает 26 тыс. га земли стоимостью около 2,9 млрд руб.

Сделка по приобретению СП «Гвардеец» может быть одной из крупнейших сделок с сельхозземлей с начала 2023 года. Ранее хозяйство принадлежало ООО «АПК "Возрождение"», где от комментариев по ситуации отказались.

За первые восемь месяцев сезона 2022/23 года «Степь» занимает седьмое место среди крупнейших экспортеров зерна с объемом отгрузок свыше 1 млн т. Как сообщалось ранее, в 2022 году выручка агрохолдинга увеличилась на 46,4%, составив 83,7 млрд руб. Показатель OIBDA группы компаний достиг 14,5 млрд руб.

По словам гендиректора «Прозерна» Владимира Петриченко, расширение земельного банка позволит «Степи» наращивать отгрузки собственного зерна и бобовых. При этом эксперт отмечает, что конкуренция среди экспортеров в текущем году может быть ослаблну уходом с российского зернового рынка зарубежных компаний Cargill, Viterra и Louis Dreyfus.

Анастасия Назарова