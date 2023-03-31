Сочи стремится в лидеры

Сочи обогнал Нью-Йорк, Дубай и Лондон по стоимости элитного жилья. Согласно подсчетам компании NF Grouр, город-курорт занял в этом году третье место в «индексе $1 млн». Рейтинг отражает, сколько квадратных метров нового элитного жилья на рынках мира можно купить на эту сумму. В Сочи за $1 млн доступны объекты площадью 29 кв. м. На первом месте оказался Монако с 17 кв. м, на втором — Гонконг, там можно приобрести 21 «квадрат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Москва в этом рейтинге расположилась на 12-й строчке, рассказал партнер NF Group Андрей Соловьев: «Согласно данным этого исследования, которое отражает, сколько можно купить квадратных метров в том или ином городе за условный $1 млн, Сочи занял третье место и вошел в тройку лидеров. На сегодняшний день это, конечно, очень резкий рост, который объясняется, помимо прочего, интересом к городу во время пандемии COVID-19.

При этом интересно, что Москва расположилась в первой двадцатке "Индекса миллиона". В столице на $1 млн можно купить 46 кв. м, в то время как в Дубае 105 кв. м.

Это говорит о том, что рынок ОАЭ еще недооценен, и вскоре можно будет увидеть интерес инвесторов к нему».

Стоимость квадратного метра на рынке элитного жилья Сочи стартует примерно от 1,5 млн руб. При этом в городе осталось не так много свободных объектов в этой категории, отметила генеральный директор агентства недвижимости в Сочи «Городской риэлтерский центр» Юлия Усачева:

«В этом сегменте рынка остались варианты в основном в апарт-комплексах, которые предназначены именно для пассивного дохода. В частности, рядом с отелем Hyatt Regency находится гостиничный комплекс Brevis, в котором открыта продажа недвижимости. Это номера от 35 кв. м, стоимость которых стартует от 1,2 млн руб. за кв. м.

Что касается недвижимости в элитных ЖК, то свободных лотов нет, разве что варианты каких-то единичных перепродаж, при которых стоимость квадратного метра составит 2 млн руб. и выше.

Мы получили новую категорию клиентов, которых ранее в нашем городе никогда не было. И основной запрос у них — это не квартиры, а лоты именно в апартаментных комплексах. Эти покупатели не планируют переезжать жить в Сочи, это новая категория инвесторов».

Также, по данным NF Group, за $1 млн в Париже можно купить — 43 «квадрата», в Лондоне — 34 кв. м, а в Берлине — 70.

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Дарья Фоменко